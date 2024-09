Frisør giver udsatte vild makeover - se forvandlingen her

- Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at fortælle, at det her er et rigtig godt sted. Jeg synes, I er mennesker, ligesom alle andre, svarer Nanna Svaneberg Jørgensen og fører den medbragte saks igennem spidserne.

Hun kommer cirka en gang om måneden ved Kirkens Korshær i Svendborg og har også frivillige timer hos Redernes Krisecenter i Odense. På seks timer kan hun nå igennem ti personer, når hun besøger varmestuen, fortæller hun. Udover sine frivillige timer arbejder Nanna Svaneberg Jørgensen fuld tid hos en privat frisør i Nyborg, og så har hun også en virksomhed, hun finder tid til at passe.

En personlig mission

Selvom der ikke er en decideret salon til rådighed hos Kirkens Korshær, formår Nanna Svaneberg Jørgensen at skabe et professionelt miljø ved hjørnet af et bord med sine redskaber og produkter. Lotte Knudsen har i dag sagt ja til at få en makeover. Hun sætter sig i den medbragte frisørstol og får hurtigt et frisørslag rundt om kroppen.

- Hvad har du selv af tanker i forhold til, hvad der skal ske, spørger hun.

De bliver enige om en frisure, og Nanna Svaneberg Jørgensen begynder på Lotte Knudsens forvandling med saks, hårtørrer og diverse hårprodukter. Snakken falder hurtigt på hverdag, lægebesøg og hvor længe Lotte Knudsen er kommet på varmestuen.

- Jeg prioriterer at have det her i mit liv. Det er noget, der fuldender mig som menneske. Jeg har selv haft en svær opvækst, og jeg har selv prøvet at have ingenting, fortæller Nanna Svaneberg Jørgensen.