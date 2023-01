Frustration i Svendborg: Regeringen dropper krav om udflytning af velfærdsuddannelser

Og det er Bo Hansen ikke helt uenig med ham i.



- Hvis man bare fortsætter som man har gjort indtil nu, så tænker jeg ikke, at optaget vil ændre sig, siger han.

Ifølge borgmesteren kan mindre byer tilbyde stærke studiemiljøer for de studerende, fordi byerne gør sig mere umage for deres studerende.

Det er i hvert fald den vision, Svendborg Kommune har, når det gælder deres uddannelser.

- Vi har alle et kæmpe ansvar for at uddanne pædagoger, sygeplejersker og lærer. Jeg har lige kigget på en valgkamp, hvor man hele tiden snakkede om bekymringen om rekrutteringsproblemer i det offentlige. Og vores bud på det problem er at skabe et så attraktivt studiemiljø, der skaber et rekrutteringsgrundlag for det lokale sygehus, siger Bo Hansen.

En aftale er en aftale

Ifølge folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) er annulleringen af aftalen ikke en panikhandling, men blot en formalitet.

- Jeg kan godt forstå forvirringen, og jeg kan også godt forstå at Svendborgs borgmester er skide irriteret over det her. Men de lokale aftaler, der allerede er lavet sidste forår, ja de aftaler gælder jo sådan set stadigvæk, siger han.

Han lover desuden, at merøkonomien, som den gamle socialdemokratiske regering dengang lovede ville følge med udflytningerne, også stadig gælder.