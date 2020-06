Frustrerede ældre: - Maden smager kun halvt så godt, når man sidder og spiser alene

Normalt plejer hverdagen for de ældre på Ældrecentret Sygekassens Hjem i Svendborg at være fyldt med aktivitet og socialt samvær. Mens glade studenter nu kører forbi i deres vogne, sidder de ældre i stilhed, hvor frustrationerne over at være i isolation bygger sig op.

Indtil videre har der været tavshed fra de ældres isolation, men optagelser med ældre viser nu konsekvenserne ved at være isoleret.

Optagelserne er lavet af Vinni Møbjerg, fordi de ældre savner en mere normal hverdag og føler, at de ikke bliver hørt.

Én af de ældre er Anna Lise Jensen. Hun plejer at spise i caféen med de andre. Det har ikke været muligt i snart tre måneder nu.

- Maden smager kun halvt så godt, når man sidder og spiser alene, siger beboeren på ældrecenteret.

Jeg bliver kørt ned af at sidde her alene Anna Lise Jensen, beboer Ældrecentret Sygekassens Hjem

Hun plejer også at være aktiv og deltage i de fleste aktiviteter, centeret tilbyder. Det har heller ikke været muligt under corona-epidemien, og det har en negativ effekt på hendes mentale helbred.

- Jeg bliver kørt ned af at sidde her alene. Vi må ikke få besøg. Ja, vi må gå udenfor, men det er ikke det samme, siger hun.

Høj pris

Anna Lise Jensen glæder sig til der bliver lukket op, så hun kan være sammen med de andre igen. Forleden var hun inviteret ned til sit oldebarn på langeland. Den invitation var hun nødt til at afslå.

- Det må jeg jo ikke, siger hun.

Hun er frustreret og føler, at de ældre betaler en meget høj pris.

- Vi har altid gjort vores pligt, og gjort hvad vi skulle i sådan et langt liv. Jeg synes, det er for dårligt, vi skal blive ved med at være de sidste. Det er alt for lang tid, mener Anna Lise Jensen.

Beboeren på ældrecentret kan ikke forstå, hvordan der kan være demonstrationer med tusindvis af mennesker.

- Så skal vi sidde her og ikke vide, hvor meget vi må, og hvornår der bliver lukket op, siger hun.

De ældre vil ikke sidde alene

Grethe Bøg Jensen, der også er beboer på Ældrecenteret Sygekassens Hjem, er enig med Anna Lise Jensen. Hun synes desuden, at det er et forfejlet hensyn, når de ældre isoleres for at blive beskyttet.

- Det betyder ikke noget, at man har et langt liv, når man ikke har noget at se frem til, siger hun og fortsætter:

- Vi er ikke så interesserede i at sidde her alene.

Hun håber, at der snart bliver åbnet op, så de kan se hinanden igen på ældrecentret og invitere familien indenfor.

- Det trænger vi til, konstaterer Grethe Bøg Jensen.