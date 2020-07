Fuld fart på fynske shelters: - Vi har tre til fire gange flere gæster end sidste år

Flere danskere vil holde ferie i Danmark - ikke kun i år på grund af corona, men også i fremtiden.

Det viser en undersøgelse Dansk Kyst og naturturisme. I undersøgelsen har 27 procent af de adspurgte svaret, at de i fremtiden vil rejse mere i Danmark end de tidligere har gjort.

Det kan også mærkes i Svendborg, hvor sheltere i området oplever enorm interesse. De fleste sheltere er booket til langt ind i august.

Shelteret ved Svendborg Naturskole er onsdag aften booket af venindeparret Birthe Søndergaard Pedersen og Anni Væring Hansen fra Varde.

- Vi gør det en hel uge i vores sommerferie, det gjorde vi også sidste år. Det er en tradition, vi tager en uge afsted hvert år. Sidste år var vi i Skagen, og i år blev det Fyn, siger Birthe Søndergaard Pedersen.

Fire gange så mange gæster

Shelteret ved naturskolen holdes af Christiansminde spejderne, og de har også oplevet den stigende interesse.

- Vi har rigtig travlt i år. Vi har tre til fire gange flere gæster end sidste år. Der er nogen som har planlagt det i et par måneder, og nogle der gør det dagen før, siger Marianne Rask, der er spejderleder.

I år har vi booket shelter. Det gjorde vi ikke sidste år, der kørte vi bare og dumpede ind. Det turde vi ikke i år Birthe Søndergaard Pedersen, sheltergæst

Det er ikke alle steder nødvendigt at booke shelterne, men dem med bookinger har førsteret til at overnatte. Både på bookenshelter.dk og Naturstyrelsens hjemmeside er mange shelters booket langt ind i august måned. Både Marianne og naturvejleder ved Svendborg Naturskole er enige om, hvad den stigende interesse skyldes.

- Det er jo fordi, vi er tvunget til at være hjemme i år, siger Lasse Ussing, naturvejleder og underviser ved Svendborg Naturskole.

Den stigende interesse i shelters fra danskerne fik også venindeparret til at booke i år af frygt for, at traditionen ikke kunne opretholdes.

- I år har vi booket shelter. Det gjorde vi ikke sidste år, der kørte vi bare og dumpede ind. Det turde vi ikke i år, fordi vi hørte, at der var så mange, der nok ville benytte sig af det, siger Birthe Søndergaard Pedersen.

Ingenting, der er dårligt vejr

Ifølge Lasse Ussing er det især friheden, der tiltaler mange ved shelterture.

- Der er ingen rudekuverter eller opvask. Der er bare det, man har taget med. Og det man har med, det er det man har, resten skal man ikke bruge. Der er en tingsfrihed og frihed i hovedet, siger Lasse Ussing.

Selvom vejret ikke har vist sig fra den fineste side på Fyn, kan han godt forstå, der alligevel er stor interesse for at sove i shelter.

- Det gør det bare mere hyggeligt. Så bliver man lidt mere inde i shelteret i stedet for udenfor. Så kommer man også hjem med den der fornemmelse af, at man har klaret det derude, siger Lasse Ussing.

Vejret er heller ikke en udfordring for venindeparret.

- Der er ingenting, der er dårligt vejr. Regnvejr er lidt træls. Men når man er ude, så nyder man bare det vejr, der er, siger Birthe Søndergaard Pedersen.

- Vi elsker naturen, vi kan lide at høre fuglene synge, og vi kan lide at sidde omkring bålet og hygge. Måske møder vi andre, der bor i shelters ved siden af, siger Anni Væring Hansen.

Se efter afbud

Selvom mange shelters er booket, så skal man ikke holde sig tilbage, mener Marianne Rask. Det handler bare om at være heldig.

- Man kan altid prøve at se, om der skulle være et afbud, så der er et ledig shelter. Man skal ikke holde sig tilbage, det er en skøn måde at holde ferie på, siger Marianne Rask.

Flere steder i naturen er det også tilladt at sove i det fri, eller slå telt op.