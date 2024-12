Fuld mand anholdt efter vold mod betjent

Tre år efter at de nye ejere overtog huset klagede beboerne første gang over manglende vedligeholdelse af det bevaringsværdige hus.

Huset stod tomt, selvom det ifølge loven skal meldes til kommunen, hvis huset står tomt mere end 6 uger. Og ifølge loven, er det strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Odense Kommune havde ikke selv opdaget, at Gerthasminde 64 havde stået tomt i tre år.

- Vi har ikke praksis for at være opsøgende i forhold til tomme ejendomme. Vi gør det, at de sager, der bliver anmeldt til os, og det er relativt få, dem følger vi op, siger afdelingschef Karin Niemann-Christensen fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Masser af naboklager

Fra 2013 til 2017 klagede beboerne flere gange over husets stand. Ifølge beboerne faldt der tagsten ned fra huset, var nedstyrtningsfare, flød tagvand ud over fortovet og blev konstateret rotter ved ejendommen.

Odense Kommune besigtigede bygningen, men afvise klagerne, da de ikke var enige i, at ejendommen var til fare for omgivelserne.

I maj 2017, syv år efter de nye ejere overtog adressen, gav Odense Kommune dispensation fra bopælspligten frem til oktober samme år. Men da tidsfristen udløb fulgte kommunen ikke op på deres egen deadline, og først i marts 2018, altså et halvt år efter, fulgte kommunen op på deres egen tidsfrist.

Hvorfor skal der gå et halvt år før I følger op på den tidsfrist I selv har sat?

- Det er et rigtigt godt spørgsmål. Det er også for lang tid. Det er det korte svar, lyder det fra Karin Niemann-Christensen.

Renoveringen, der var kommunens begrundelsen for at tillade dispensation fra bopælspligten, kom dog aldrig i gang. I stedet bevilgede kommunen i 2018 Carsten Kamph Mortensen 500.000 kroner fra byfornyelsesmidlerne til en renovering af blandt andet facader, døre, tag og vinduer.

- Det, at vi går ind i og støtter med byfornyelsesmidler, det er netop for at få et resultat, som vi alle kan være stolte af, altså en smuk bygning i området, siger afdelingschefen.

Stillads står på fjerde år

I 2020 satte ejeren et stillads op omkring facaden på bygningen, men renoveringen for byfornyelsespenge kom aldrig for alvor i gang. I november 2021 trak kommunen tilsagnet om støtte tilbage på grund af manglende fremdrift.

Burde I ikke være advaret, om at ejeren måske ikke ville nå at bruge de byfornyelsesmidler, når han ikke havde overholdt fristerne med renovering tre år i forvejen?

- Det var lige præcis det vi håbede, at vi kunne være med til, at bygningen kunne komme i mål, vi valgte også at gå den vej, siger chefen i By- og Kulturforvaltningen.

Det lange sagsforløb vækker frustration blandt husets naboer i Gerthasminde. I 2020 stod 97 procent af beboerne bag en underskriftsindsamling til kommunen, hvor de klagede over tilstanden ved huset på Gerthasminde 64.

- Tilliden til myndighederne, den er dalende vil jeg sige, siger Sonja Kjærgaard Nielsen, der bor overfor det faldefærdige hus.

- Der er jo bopælspligt, og jeg kan ikke forstå, at der ikke sker noget. Man kan da ikke bare købe et helårshus og så lade det stå, siger genboen Kenneth Boysen.

Siden 2021 har kommunen og ejeren løbende været i endnu en langstrakt dialog om renovering af huset.

- Hvorfor tror I stadig at der kommer til at ske en renovering af denne bygning?

- Jeg kan ikke forestille mig andet end at når man har erhvervet sig så fantastisk en bygning, at man så også har en interesse i at sætte den i rigtig flot stand, siger hun.

Stilladset står på fjerde år stadig omkring huset på Gerthasminde 64, og fornyelig er der igen konstateret rotter omkring ejendommen.