Fund af joints og stærke piller på legeplads til små børn: - Det hører slet ikke hjemme

Kommunen overvejer, om legepladsen skal lukkes for offentligheden uden for børnehavens åbningstid, men lokalområdet opfordres fortsat til at bruge legepladsen. Videoovervågning kan også komme på tale, oplyser dagtilbudschefen.

Ryd op!

Kommunen har en klar opfordring til dem, der bruger legepladsen uden for åbningstiden.

- Pas på tingene. Ryd op efter jer.

- Vi forsøger at gå i dialog med de unge mennesker. De er sikkert ikke opmærksomme på, at det, de gør, er en gene, fortæller Birgit Lindberg.

Det er ikke kun på Tåsinge, at man er irriteret over områdets unge mennesker. I Aarup er forældrene så trætte, at de har oprettet et privat vagtværn, der skal patruljere om aftenen.