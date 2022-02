Fund af pesticid i drikkevand på Sydfyn

Bentazon er et ukrudtsmiddel, der er fundet i mange boringer landet over, men det er første gang, stoffet er fundet i vandet fra vandværker i Svendborg Kommune.

- Ulbølle Vandværk har efter aftale med Svendborg Kommune stoppet vandindvindingen, og forbrugerne får nu rent vand fra Vester Skerninge Vandværk, oplyser afdelingschef Birgitte Kring Frederiksen, Svendborg Kommune.

Ifølge Svendborg Kommunes pressemeddelelse er indholdet af bentazon målt til 0,15 mikrogram per liter, hvilket er over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.



Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed den 14. januar oplyst, at der med det aktuelle indhold af bentazon ikke har været nogen akut sundhedsrisiko forbundet med at drikke vand fra Ulbølle Vandværk.