45-årig fundet i god behold

Manden, der blev efterlyst af Fyns Politi torsdag, blev fredadg formiddag fundet i god behold.

- Vi har til formiddag fundet ham i god behold på en adresse på Østfyn. Tak for interessen - og hjælpen, skriver vagtchefen på Twitter.

Aflysning: Vi aflyser Michael Sørensen fra Rødeledsvej i Svendborg. Vi har til formiddag fundet ham i god behold på en adresse på Østfyn. Tak for interessen - og hjælpen. Vagtchefen. ⛄️ — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 12, 2021

Michael Sørensen havde ikke været set i nogle dage. Hans pårørende blev bekymrede for, om han var ok, så de valgte at kontakte Fyns Politi som efterlyste manden torsdag.