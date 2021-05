Fusk med patientjournaler: - Der må jo være nogen, der har ansvaret

Hun undrer sig over, at regionens administration og politiske udvalg ikke stiller sig til rådighed over for de pågældende patienter. Udvalg hun selv er en del af.

Derfor valgte hun onsdag at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.



- Min tilgang er, at Styrelsen for Patientsikkerhed må have en interesse i, og et ansvar for, at den samlede gruppe patienter i lægeklinikken bliver fulgt ordentligt til dørs, siger hun og fortsætter:



- Det ser ikke ud til, at regionen har tænkt sig at gøre mere ved den samlede patientgruppe, så det forventer jeg, at Styrelsen for Patientsikkerhed må være interesserede i at kigge på.

- Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed ikke selv kan gøre noget ved det, så må de opfordre eller pålægge regionen at tage kontakt til de patienter. Det har regionen mulighed for, for de har et register over hvilke patienter, der er tilknyttet den enkelte lægepraksis, siger Vibeke Syppli Enrum.