Fyn henter van(d)vittig rekord hjem på rekordtid

Onsdag aften lød det, at en 138 gammel nedbørsrekord var blevet slået, da der ved Bjørup på Falster var registeret over 50 millimeter regn på et døgn i januar. Det var mere end de 50 millimeter, der var målt 4. januar 1886 ved Flintholm Gods.

Men Bjørup fik ikke lov at beholde rekorden ret længe, lyder det torsdag fra DMI. Ved Svendborg faldt der nemlig 59 millimeter regn i løbet af 3. januar, og dermed sikrer den sydfynske by, at Fyn igen besidder rekorden for nedbør over et enkelt januardøgn.

Svendborg og Bjørup viste sig dog ikke at være de eneste steder, hvor den ældgamle nedbørsrekord blev slået. I Ulbølle mellem Svendborg og Faaborg faldt der 51 millimeter. I alt ni stationer på Fyn og Lolland-Falster målte onsdag døgnsummer på over 50 millimeter regn.

At en nedbørsrekord bliver overgået så mange gange i løbet af en hændelse og med så stor en margen, er meget usædvanligt, lød det onsdag aften fra TV 2 Vejret.