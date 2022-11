Fynbo idømt forvaring efter overgreb på børn

En mand, der har udsat børn for voldtægt og krænket deres blufærdighed, er af Retten i Svendborg idømt forvaring, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.



Retten har fravalgt en fængselsstraf, fordi den 41-årige anses for at være særligt farlig, og fordi forvaring er nødvendigt for at hindre ny kriminalitet.

Forvaring er en tidsubegrænset sanktion. Det indebærer, at den dømte anbringes i en særligt indrettet fængselsafdeling.

Rettens afgørelse er faldet i en nævningesag, der blev indledt 24. august. Midt i oktober blev han fundet skyldig i de fleste forhold i anklageskriftet.

Især har sagen drejet sig om mandens aktiviteter på sociale medier. I chatsamtaler udgav han sig for at være en 15-årig dreng, og han fik på den måde piger til at sende nøgenbilleder. Gennem trusler fik han børnene til at udføre seksuelle handlinger.

I andre tilfælde har han sendt billeder af sin erigerede penis til piger.



Fuldbyrdet voldtægt af 14-årig

Han udgav sig også for at være yngre, da han i begyndelsen af 2021 fik en 14-årig pige til at mødes med ham ved en bålhytte i Ørbæk. Her begik han fuldbyrdet voldtægt af den 14-årige pige. Han er desuden dømt for et forsøg på voldtægt.

Han er desuden kendt skyldig i at have været i besiddelse af børneporno i form af videoer med overgreb på børn - i nogle tilfælde børn ned til et år.

Børneporno inddeles i kategorier alt efter grovheden. Kategori 1 er den mildeste, mens kategori 3 er den groveste. Videomaterialet i sagen er ifølge anklageskriftet af kategori 2 og 3.

Da manden blev dømt i oktober nægtede han sig skyldig, men blev kendt skyldig eller delvist skyldig i alle forhold undtagen ét.

Det handlede om, hvorvidt han brød et bolig- og besøgsforbud, som han har fået i forbindelse med en dom i 2011, da han var ved bålhytten med den 14-årige pige.

Anklagemyndigheden gik efter at få manden idømt forvaring.