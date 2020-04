Fynbo med Downs syndrom føler sig glemt: Er der overhovedet nogen, der tænker på os?

Bernt Vollbrecht har arbejdet på Grønnemoseværkstederne i mere end 30 år. Her er han fragtmand, pedel, medlem af arbejdsrådet og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentant.

- På Grønnemoseværkstedet er jeg med til at passe hele udendørsområdet - rydde ukrudt, slå græs, passe drivhuset, fortæller Bernt, der har Downs syndrom.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Er der tænkt på de beskyttede værksteder - og hvornår åbner de? Bernt Vollbrecht, Faaborg

Grønnemoseværkstederne er et lukket værksted i Svendborg, hvor borgere med et psykisk eller fysisk udviklingshandicap kan gå på arbejde.

Men på grund af coronapandemien er de sociale tilbud, der normalt fylder Bernts og kollegernes hverdag lukket ned, og nu spørger han - på vegne af mange udviklingshandicappede: Hvornår genåbner de beskyttede værksteder? Og er der overhovedet nogen, der tænker på os?

For Bernt Vollbrecht er bekymret for kollegerne på det beskyttede værksted. Han er bange for, at flere borgere med udviklingshandicap sidder hjemme og er ensomme.

- Vi har jo ikke haft den sociale kontakt med vores kollegaer, og man kravler måske mere og mere ind i sig selv. Hvis vi ikke snart kommer i gang igen, så er der nogen, der får en svær opstart og måske lærer de slet ikke at komme i gang igen, siger han.

Folketingets partier afsætter midler til udsatte borgere

Men noget tyder faktisk på, at politikerne på Christiansborg har hørt Bernt Vollbrechts bønner. For nu er hjælpen måske på vej til ham og hans kollegaer.

I den aftale, vi har lavet med kommunerne, opfordrer vi dem til at gå i gang med en normal hverdag så vidt som muligt - selvfølgelig på en måde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)

I weekenden indgik alle partier i Folketinget en aftale om tiltag for 215 millioner til at hjælpe udsatte borgere under coronakrisen. Det meddelte social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) på et pressemøde lørdag.

- Den ekstraordinære situation med coronavirus har jo været hård for os allesammen. Men for de mest sårbare har prisen været særlig høj, sagde ministeren.

Derfor opfordrer ministeren nu kommunerne til at genoptage hverdagen på de kommunale dagtilbud. Det siger hun til TV 2/Fyn.

- I den aftale, vi har lavet med kommunerne, opfordrer vi dem til at gå i gang med en normal hverdag så vidt som muligt - selvfølgelig på en måde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt. For vi ved, hvor meget det betyder for de borgere, der plejer at komme der.

AFTALE OM HJÆLP TIL SÅRBARE GRUPPER Der er afsat 215 millioner kroner, der skal hjælpe udsatte grupper under coronakrisen. Her er hovedelementerne i aftalen: 131 millioner kroner til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.



37,6 millioner kroner til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.



35,7 millioner kroner til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.



10 millioner kroner til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement. Kilder: Social- og Indenrigsministeriet. Se mere

I puljen af der blandt andet afsat 35,7 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.

Og det glæder Hanne Klit (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

- På baggrund af weekendens aftale er vi gået i gang med at lægge de overordnede rammer for en åbning af vores aktivitets- og bosteder, siger hun.

Svendborg Kommune afventer retningslinjer

Nu er spørgsmålet så, hvornår kommunernes dagtilbud må åbne igen. Før det kan lade sig gøre, skal regeringen melde klare retningslinjer for genåbningen ud.

Og dem venter de fortsat på i Svendborg Kommune.

- Lige så snart vi har retningslinjerne, vil vi kunne åbne de forskellige dagtilbud i løbet af to dage. Men der er mange ting, der skal være i orden på de større steder, som Grønnemoseværkstederne, før vi kan åbne på en forsvarlige måde, siger Hanne Klit (S).

Ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) må de kommunale dagtilbud til borgere med et handicap åbne, så snart de lever op til Sundhedsmyndighederne retningslinjer.

- Man må genoptage aktiviteten i det beskyttede værksted, når man kan indrette hverdagen på værkstedet på den måde, at man lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og afstand, siger hun til TV 2/Fyn.

Det er blandt andet størrelsen på udendørsarealer, der afgør genåbningen for de forskellige dagtilbud.

Bernt Vollbrecht glæder sig til at komme tilbage

Bernt Vollbrecht bor i Faaborg med sin kone Vibeke, som også har sin daglige gang på Grønnemoseværkstederne. Her arbejder hun nemlig i køkkenet.

Jeg håber, at der inden for relativ kort tid kan komme en opstart nede på værkstedet på den ene eller anden måde, så vi kan få lidt mere social kontakt igen Bernt Vollbrecht, Grønnemoseværkstederne

Og selvom de to, som Bernt siger, er heldige at have hinanden - og endda en bil, så de kan komme lidt ud - savner han det daglige havearbejde på de lukkede værksteder i Svendborg.

- Det kan godt blive lidt ensomt en gang i mellem. Vi kan jo ikke sidde foran fjernsynet hele tiden, så går vores system jo i stå, siger han.

Og så sender han en kærlig tanke til de kollegaere, der ikke er så heldige som ham selv. For mange af dem betyder værkstedet alt.

- Jeg håber, at der inden for relativ kort tid kan komme en opstart nede på værkstedet på den ene eller anden måde, så vi kan få lidt mere social kontakt igen, siger han.