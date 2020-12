Fynboer kan fortsat føde på Sydfyn

Fremtiden for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus har den seneste tid været usikker. En lang række læger har anbefalet at lukke afdelingen og rykke den til Odense, da der ikke er en børnelæge på fødeafdelingen. Lægerne anbefaler i stedet at samle alle kompetencer i Odense.

Derfor skulle politikerne i Region Syddanmark mandag tage stilling til, om afdelingen skulle bevares på Sydfyn eller rykkes til Odense.

Det står altså til at blive et flertal for at bevare fødeafdelingen i Svendborg.

Det fortæller Poul-Erik Svendsen, der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark (S).

- Jeg tror, at det lander på, at vi fortsætter modellen som vi kender fra idag, hvor vi også har fødsler på Svendborg Sygehus, siger Poul-Erik Svendsen til TV 2 Fyn.

Her til formiddag har gruppeformænd fra alle partier i regionen forhandlet om en fremtidig model, og efter mødet er slut, mener Poul-Erik Svendsen, at det tegner til, at forslaget om at bevare fødsler i Svendborg formentligt vil blive vedtaget af et stort flertal ved mandagens møde i regionsrådet.

- Jeg synes, at det tegner til, at der bliver bred enighed omkring, at vi fortsætter med et fødetilbud i Svendborg, som er magen til det vi har i dag.

Men er det godt nok? Der er jo funktioner på OUH, som ikke er i Svendborg?

- Der er altid forskel på sygehusene, hvad der er af funktioner, og det er en glimrende fødeafdeling vi har i Svendborg, og vi visiterer de fødende på forhånd, så de komplicerede fødsler bliver foretaget på OUH, siger Poul-Erik Svendsen.

Nu samles alle partierne med deres grupper inden regionsrådet samles klokken 15 mandag eftermiddag og endeligt vedtager, hvad fremtiden for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus bliver.

Fortsætter uændret

Regionsrådet beslutter altså formentlig at bevare fødeafdelingen på Svendborg Sygehus - uden ændringer.

Der var ellers andre muligheder, for politikerne havde seks forskellige scenarier for fødeafdelingen at vælge imellem.

Men der bliver altså ikke ændret noget for fødeafdelingen på Svendborg Sygehus.

- Svendborg er et trygt sted at føde, det dækker Sydfyn ind, og dem der føder i Svendborg er allesammen nogen, der selv har valgt det. Det er et godt tilbud, som jeg synes, at vi skal fortsætte med, og som det også tegner til, at et bredt flertal vil bakke op om, siger Poul-Erik Svendsen.

Regionen havde bedt OUH om at kigge på, hvordan fødslerne på Fyn bedst kunne organiseres. Og her var den faglige vurdering altså, at det bedste ville være at samle fødselsafdelingerne i Odense.

Men sådan bliver det ikke, og det ærgrer Carsten Byrjalsen, der er ledende overlæge på fødselsafdelingen på OUH. Han havde gerne set, at afdelingen i Svendborg blev rykket til Odense.

SEKS MULIGE SCENARIER FOR FØDEAFDELINGEN Regionsrådet skulle mandag tage stilling til, hvilket af i alt seks scenarier fødselsbetjeningen på Fyn skulle fortsætte med. 1. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus uden børnelæger eller børneafdeling (nuværende ordning) 2. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børnelæge/neonatolog i dagvagt alle hverdage og fødsler fra uge 37 (børnelæge i dagtid) 3. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børnelæge/neonatolog i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt alle dage (børnelæge i døgndrift) 4. Fødeafdeling på Svendborg Sygehus med børneafdeling på Hovedfunktionsniveau og fødsler fra uge 32 5. Fritliggende fødeklinik på Sydfyn 6. Fødeklinik på Nyt OUH og ingen fødsler på Sydfyn Se mere

- Det er mest hensigtsmæssigt, at vi har det fulde beredskab og har børnelæger til stede, når man har med fødselshjælp at gøre. Det er også anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at man både kan få hjælp af en jordemoder, fødselslæge, børnelæge og en narkoselæge. De fleste fødsler går jo godt, men de gange, der er brug for særlig assistance til enten mor eller barn, så er det godt at have hele pakken, forklarer Carsten Byrjalsen til TV 2 Fyn.

I dag fungerer fødeafdelingen på Svendborg Sygehus uden børnelæger eller en decideret børneafdeling. Hvis afdelingen på Sydfyn skal fortsætte kræver det ifølge den ledende overlæge flere ressourcer.

- Vores anbefaling går på, at hvis vi skal have fødsler i Svendborg, så skal man også sørge for, at vi har det fulde beredskab, sådan at vi har en børnelæge til at hjælpe os, når der er brug for det, siger Carsten Byrjalsen.

SF havde håbet på mere

Blandt de andre partier er man også tilfredse med den forventede beslutning om at beholde fødeafdelingen i Svendborg.

- Vi er mægtig glade for, at der er taget en beslutning, det har vi presset på for længe, siger regionsrådsmedlem for SF Annette Blynel.

Hun understreger dog, at man i SF havde håbet på flere ressourcer til afdelingen, men det bliver der ikke noget af i denne omgang. I enhedslisten er man ligeledes glade for resultatet.

- Det er en sejr for borgerne på Sydfyn, og det er en sejr for jordemødrene, siger Vibeke Syppli Enrum, der sidder i regionsrådet for Enhedslisten.

