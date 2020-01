100 fynboer kastede sig i koldt vand: - Man bliver afhængig af det

..3, 2, 1!

Under hujen og hvinen brød op mod 100 fynboer det kolde vand ved Christiansminde, så skummet stod til alle sider.

Her var de inviteret til den Store Vinterbadedag 2020, der søndag formiddag blev afholdt for fjerde år i træk i Svendborg.

En af de modige fremmødte, der hoppede i det fire grader kolde vand, var Jeanette Kristensen fra Faaborg.

- Det var så fedt. Det kolde vand er meget forfriskende. Man bliver afhængig af det, lød dommen efter et af flere dyp.

Spændende snakke i saunaen

Det er Hotel Christiansminde, der står bag arrangementet, som der ifølge salgschefen, Carsten Nielsen, har været stor opbakning til.

På bredden ventede der de badende suppe og en sauna at varme sig på.

- Det er en hyggelig tradition at tage ud at bade og så få lidt godt at spise bagefter, siger salgschefen.

Og han vil da også opfordre andre til bogstaveligt talt at tage springet ud i det kolde vand.

- Det er hyggeligt. For mig handler det også om det sociale, når man går sammen med et par stykker, får et dyk, og så går man ind og snakker i saunaen. Det er en skøn fornemmelse, siger Carsten Nielsen, der også føler, at det gør noget godt for kroppen.

Det kolde vand giver et 'kick'

Faktisk resulterer mødet med det kolde vand ifølge Rådet for større Badesikkerhed i, at kroppen udskiller endorfiner, og det kan give et såkaldt kick efterfulgt af fysisk velvære.

Det kan også være en af årsagerne til, at der er over 25.000 medlemmer af vinterbadeklubber over hele landet og derudover også en del, der ikke er medlem af en klub.

Vil du gerne prøve kræfter med det kolde gys, er der dog lige et par ting, du skal være opmærksom på. Rådet for større Badesikkerhed anbefaler, at personer med hjerteproblemer eller for højt blodtryk bliver godkendt af deres læge inden.

Derudover er der også en række råd til alle andre: