Fyns Politi har fået flere anmeldelser om meget glatte veje på Svendborgmotorvejen ved Kværndrup.

Dette er til trods for, at der skulle være saltet flere gange. Noget tyder dog på, at vejene stadig er glatte, og derfor opfordrer Fyns Politi nu fynboerne til at sætte farten ned. Det skriver de på Twitter.