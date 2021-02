Fyns Politi efterlyser 45-årig

Fyns Politi beder om hjælp til at finde 45-årige Michael Sørensen fra Svendborg.

Michael Sørensen har ikke været set i nogle dage. Hans pårørende er nu så bekymrede for, om han er ok, at Fyns Politi har valgt at efterlyse ham, skriver politiets vagtchef på Twitter.

Vi savner 45 årige Michael Sørensen fra Rødeledsvej i Svendborg. Han er ikke set i nogle dage, og hans pårørende er bekymrede for om han er OK. Hvis du ser ham eller ved hvor han er, så ring 114 eller bed ham give sig til kende. #politidk pic.twitter.com/HHn6z3StCP — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 11, 2021

Hvis du ser ham eller ved, hvor han befinder sig, kan politiet kontaktes på telefon 114.

- Eller bed ham give sig til kende, skriver politiet.

Michael Sørensen er sidst set på Rødeledsvej i Svendborg.