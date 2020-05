Fyns største kræmmermarked holder åbent for første gang siden corona

I to måneder har Fyns største kræmmermarked ligget nærmest øde hen på grund af coronavirus.

Men søndag måtte kunderne igen prutte om prisen, da markedet Kirkeby Gamle Mejeri slog dørene op til et coronasikret kræmmermarked.

- Vi har sat spritstationer op rundt i hele mejeriet, sat klistermærker på gulvet og skiltet med, at man skal holde afstand, forklarer Jonas Andersen, der ejer kræmmermarkedets bygninger.

Han forsikrer, at kræmmermarkedet følger alle regler, der gælder for de virksomheder, der må åbne som en del af anden fase.

- Det er dejligt at have åbent igen, mener Jonas Andersen.

Ifølge ham sætter corona sit præg på besøgstallet.

- Der er nedgang, men der kommer nogen, forklarer han.

Bruger færre penge end normalt

Under coronalukningen har kun kræmmerne fået lov til at komme på matriklen. Flere af dem har opgraderet deres boder for at blive klar til genåbningen.

- Det har været lidt kedeligt, så det er dejligt at se folk igen, mener kræmmer Claus Højmark.

Han er tilbage sammen med de fleste af sine kræmmerkollegaer. Kun tre har valgt at udskyde genåbningen.

- Stemningen har været behersket, men man kan se, at folk er glade for at kigge, konkluderer Claus Højmark.

Har pengene været løse?

- Ikke løse nok. Det kan være, at folk tager tilløbt til at komme i gang, håber Claus Højmark.

Efter planen er kræmmermarkedet åbent igen 31. maj.

