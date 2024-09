Fynsk advokat taler ud - vækkede konen og afslørede millionsvindel

Advokat Adam Ringsby fra Svendborg blev i 2022 idømt fire et halvt års fængsel for underslæb for 45 millioner kroner og dokumentfalsk.

Svindlen blev begået i løbet af kort tid i en advokatvirksomhed i Svendborg.

I et interview med Finans fortæller han for første gang, hvordan det foregik, og hvordan han en morgen skulle fortælle det til sin kone, der intet anede.

- Hun ved intet på dette tidspunkt. Uden at jeg kan huske detaljerne, siger jeg til hende, at jeg har taget penge fra klientkontoen, og at jeg er nødt til at gøre noget ved det. Jeg ved jo ikke selv på det tidspunkt, hvad jeg vil gøre, siger han til Finans.