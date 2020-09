Fynsk gymnasium vinder pris

På skemaet står der egentlig psykologi og matematik på højniveau, men eleverne på Svendborg Gymnasium skal ikke til time denne mandag morgen.

I stedet står rektor Jesper Vildbrad klar med en overraskelse til de morgenfriske elever.

Gymnasiet på Sydfyn har nemlig vundet Region Syddanmarks pris Årets Røgfri Ungdomsuddannelse.

- Jeg er stolt af mine elever - for det første fordi de tager ansvar for denne beslutning, og vi sammen førte den ud i livet. Og for det andet fordi de uden problemer har taget den røgfri skole til sig. Vi har ikke haft mange udfordringer med at få dem til at overholde regler og aftaler, og det var lige fra dag et, fortæller Jesper Vildbrad.

En af grundene til, at det har været så gnidsningsfrit at slukke cigaretterne i skoletiden skyldes ifølge Johanne Elisabeth Jensen fra 3. V, at rygerne allerede har fået deres studenterhuer.

- I takt med, at der er nogle årgange, der går ud, hvor det var normen at ryge, er det os 3. G'ere, der har accepteret, at man ikke ryger i skoletiden. De nye 1. og 2. G'ere er ligesom kommet ind med, at man bare generelt ikke ryger i skoletiden, forklarer hun.

Tillykke - her er Ruben Søltoft

Det er andet år i træk, at Region Syddanmark uddeler prisen. Sidste år vandt SOSU Syd i Aabenraa, og i år løber Svendborg Gymnasium med prisen, fordi intitiativet til at blive røgfri kommer fra eleverne selv.

- Jeg er selvfølgelig superglad. Jeg synes, det er superdejligt, at vores arbejde på gymnasiet og i elevrådet bliver anerkendt, fortæller Emmi Yi Lan Juul, elevrådsformand, Svendborg Gymnasium.

Efter et par ord fra regionsformand Stephanie Lose (V) og rektor Jesper Vilbrad bliver de røgfrie elever forkælet med et stand up-show med Ruben Søltoft - naturligvis i de rette corona-rammer, hvor først den ene halvdel af skolens elever ser showet. Dernæst optræder komikeren endnu engang for resten af eleverne.

I alt er 30 ungdomsuddannelser i Region Syddanmark røgfri og foruden Svendborg Gymnasium, var Tietgenskolen i Odense også nomineret.