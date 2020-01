Fynsk hotel undgår formentlig påbud fra Arbejdstilsynet efter direktørfyring

Torsdag blev direktør Holger Brodersen fyret fra Hotel Christiansminde ved Svendborg med øjeblikkelig virkning.

Læs også Fynsk hotel fyrer direktør efter store problemer

Fyresedlen kom i forlængelse af et besøg fra Arbejdstilsynet, der konstaterede store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Påbuddet fra Arbejdstilsynet frafalder formentlig efter fyringen.

- Jeg har snakket med Arbejdstilsynet i dag, og det har meddelt, at det regner ikke med, at vi får et påbud på den måde, som vi egentlig havde fået varslet. Meget af det var møntet på direktørens måde at håndtere personale på, siger næstformand i HK og bestyrelsesformand for Christiansminde Martin Rasmussen til TV 2/Fyn.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Hvad problemerne med det psykiske arbejdsmiljø konkret har handlet om, kan bestyrelsesformanden ikke komme nærmere ind på.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, fordi det er en personalesag, siger Martin Rasmussen.

- Det vigtige er, at vi kommer videre, fastslår han.

Fantastisk direktørarbejde gennem ni år

Grundlæggende har bestyrelsen dog været tilfreds med 61-årige Holger Brodersens arbejde på hotellet, siden han overtog styringen i 2011.

- Holger har drevet hotellet i snart ti år på en helt fantastisk måde. Vi havde kæmpe underskud, inden han trådte til, og han var med til at lave en turnaround, siger Martin Rasmussen.

Det var en enig bestyrelse, der besluttede at slutte samarbejdet.

- Det er en nem beslutning, når man kan se, at folk har det skidt, når de går på arbejde, og derfor må vi sige farvel til Holger, siger Martin Rasmussen.

Regnskabschef Hans Jørgen Simonsen konstitueres som direktør, indtil en ny er fundet. Bestyrelsesformanden regner med, at der går nogle måneder, inden hotellet ansætter en ny direktør.