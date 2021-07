Fynsk kommune blandt de få: Kun ti kommuner er klar med ny affaldssortering til tiden

- Vi har nået fristen, fordi vi er langt i vores udvikling. Vi har udvist rettidig omhu i forhold til de ting, der skulle ske i fremtiden.

Randers sorterer i dag i otte fraktioner. Mad- og drikkevarekartoner er det eneste, der hidtil ikke har været samlet ind.

- Jeg kan godt forstå, at det er svært for kommuner, som med så kort varsel får at vide, at de skal lave markant om på det, siger Allan Asp.

Minister har lyttet

Spørger man Dansk Industri, er tid ikke en undskyldning.

- Det er klart, at den grønne omstilling er udfordrende for både det offentlige og private virksomheder, men kommunerne har altså haft god tid, siger administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen.

Udover Randers er Svendborg, Næstved, Herning, Kolding, Solrød, Herlev, Hedensted, København og Frederiksberg kommuner klar til at lade borgerne sortere deres skrald i ni forskellige slags.

Fra 2022 bliver det hele ti slags, når også tekstil skal sorteres fra.

Miljøminister Lea Wermelin (S) påpeger i en skriftlig kommentar, at det er godt for miljøet og klimaet, at flere kommuner er klar fra næste uge.

- Det er en ambitiøs plan og en stor opgave for kommunerne, så mange kommuner har forskellige problemer, så de ikke når helt i mål inden 1. Juli. Det har vi lyttet til dem ved at give en dispensationsmulighed.