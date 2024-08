Fynsk landsby vinder vild pris

Lundeborg i Svendborg Kommune har netop vundet prisen som Årets Landsby 2024.

Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

Den sydfynske by var i finalen i konkurrence mod Hammershøj i Viborg Kommune og Venslev i Frederikssund Kommune, men endte altså øverst på sejrsskamlen. Med titlen følger en præmie på 50.000 kroner.

- Med landsbyens 450 engagerede borgere har Lundeborg skabt fællesskaber, der favner alle aldersgrupper, siger komitéformand Helene Simoni Thorup og uddyber:



- Det er en utrolig stærk historie, som har været med til at forme byens udvikling. Gennem en målrettet udviklingsplan har Lundeborg desuden tiltrukket mange nye beboere og oplevet en stigning i turismen om sommeren.



Komitéformanden fremhæver det frivillige engagement i byen, der kommer til udtryk ved, at byens købmand i dag drives af over 70 frivillige.



- Ligesom Lundeborg har formået at skabe et samlingssted for byens beboere ved Aktivhuset, hvor der blandt andet afholdes ugentlige grønne fællesspisninger med stor tilslutning. Det er meget inspirerende, siger hun.

Kåringsfesten af Årets Landsby 2024 afholdes i Lundeborg 14. september 2024.