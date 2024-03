Fynsk museum nomineret til museernes Oscar-pris

Forsorgsmuseet i Svendborg er nomineret til en enestående pris.

Prisen hedder Museums + Heritage og har kælenavnet museernes Oscar. Museet er nomineret i kategorien International Exhibition of the Year, og er sammen med fire andre udstillinger nomineret til at have lavet den bedste udstilling i verden.

Udstillingen, som museet er nomineret for, hedder Anbragt, og fortæller historier fra anbragte børn i tidsperioden 1890 til 2023, hvor børnenes fortællinger på tværs af tre generationer taler sammen.

Vinderen af prisen bliver fundet d.15 maj i London.

I videoen øverst i artiklen fortæller museumsinspektør Jeppe Wichmann Dam Rasmussen, hvad nomineringen betyder for dem.