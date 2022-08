Fynsk politiker har skudt valget igang

- Nej, jeg aner ingenting overhovedet.

Sådan lyder svaret prompte fra socialdemokrat og folketingsmedlem Bjørn Brandenborg fra Svendborg, da TV 2 Fyn spørger ham, om han ved noget, som vi andre ikke ved om folketingsvalget.

- Men jeg kan godt lide at være godt forberedt, tilføjer han.



Og det må man sige, han er. For selvom valget ikke officelt er annonceret endnu, så afholdte han lørdag 'valgkamps kick-off' med pølser og drikke i en have i Svendborg.

- Nu prioriterer vi i de næste par måneder, uanset hvornår valget kommer, at komme rundt og snakke med folk, siger Bjørn Brandenborg.



Klogt at komme væk fra Borgen

Ved sidste folketingsvalg i 2019 bankede socialdemokraten på 17.000 sydfynske og langelandske døre. Målet er det samme inden årets valg.

- Som politiker er noget af det klogeste, vi kan gøre at komme væk fra Christiansborg og komme lidt ud og være der, hvor danskerne lever deres hverdag.

Det er vel dit arbejde hele tiden at være i kontakt med borgerne?

- Jeg bor jo også her og ser mange i dagligdagen, men i hverdagen er det ikke fordi, man har så meget tid til at komme ud og banke på døre. Det er et fuldtidsarbejde at være politiker på Christiansborg, siger socialdemokraten.

Sydfynske Bjørn Brandenborg gør dermed sin partileder kunsten efter. Mette Frederiksen har nemlig de seneste uger været på rundtur i Danmark.

Truer med at vælte regeringen

Selvom det først er 4. juni 2023, at valget seneste skal være afholdt, så er valgfeberen allerede høj nu, fordi Radikale Venstre i juli måned annoncerede, at de ville erklære mistillid til regeringen - og dermed vælte den - hvis ikke der er udskrevet valg inden 4. oktober 2022.

Opfordringen kom i kølvandet på Minkkommissionens beretning, hvor Radikale Venstre valgte ikke at støtte op om kravet om en advokatundersøgelse, men altså i stedet gav Regeringen et valgultimatum.

Sidste weekend besøgte Mette Frederiksen Svendborgsund Dansktopfestival, hvor hun optrådte i en duet med forsangeren i Kandis, Johnny Hansen.