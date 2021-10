Fynsk skole løb for udsatte børn

Selvom de to unge drenge får sved på panden, synes de, at det er fint at komme ud og røre sig sammen med kammeraterne, inden der er dømt efterårsferie.

Får I ikke så meget motion ellers?

- Nej, for det meste sidder vi vel på værelset og spiller lidt, siger Elias Laue Christensen med et skævt smil.

- Det må man sige, supplerer Frej Vandsø Hanson.

Men begge er enige om, at dagens løb er en god måde at begynde efterårsferien på.

- Ja, det er sjovt nok, siger de.

Hvert år deltager 96 procent af landets skoler i Skolernes Motionsdag. Du kan læse mere om dagen her.