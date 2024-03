Fynsk sygehus kåret som Danmarks bedste mindre hospital

Svendborg Sygehus er Danmarks bedste mindre hospital. Det konkluderer fagbladet Dagens Medicin ud fra nøgletal om patienttilfredshed og kvalitet i behandlingen.

- Jeg bliver ærligt talt stolt over den her anerkendelse. Der er i øjeblikket stor fokus på det kommende universitetshospital i Odense, men Svendborg Sygehus er på alle måder også et hospital i udvikling. Vi bygger flere operationsstuer og udvider den ambulante aktivitet, så kåringen er en fantastisk anerkendelse af vores medarbejderes faglighed, omhyggelighed og engagement, siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på OUH.

Fagbladet giver Svendborg Sygehus 94 ud af 100 mulige point.

Hospitalet vinder på grund af en generelt høj behandlingskvalitet på de otte områder, som Dagens Medicin vurderer små sygehuse på i 2024: intensiv behandling, anæstesi, hjertesvigt, KOL, astma, fødsler, leddegigt, rygsøjlegigt.