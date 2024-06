Fynsk teater får tilført millioner

Håndsrækning til egnsteatre skal gøre op med ulighed - det er overskriften på en ny aftale, der netop er blevet indgået i Kulturministeriet. Aftalen kommer blandt andet Baggårdteatret i Svendborg til gode.

Det får nemlig skudt 1,16 millioner ind hvert år gældende fra 2024 til 2027.

Ifølge aftalen er det besluttet at prioritere syv egnsteatre i områder, hvor der er langt til de centrale landsdelsscener. Teatrene får et ekstra udviklingstilskud de næste fire år. Teatrene vælger selv, hvordan de vil bruge pengene. De kan eksempelvis udvikle deres forestillinger eller nå ud til endnu flere.

Det er Regeringen, Alternativet, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne , SF og Liberal Alliance, der er blevet enige som del af udmøntning af finansloven.



Og det glæder Socialdemokratiets fynskvalgte Folketingsmedlem, Bjørn Brandenborg.

- Det betyder meget for vores lokalområde, for os der bor her og for muligheden for, at teateret kan udvikle sin kunstneriske kvalitet og fremme det vigtige arbejde med scenekunstforestillinger til gavn og glæde for lokalområdet og for besøgende.

Teatret har eksisteret i 50 år.