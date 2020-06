Fynske studerende til EM: - Vi sigter efter at vinde

Først løb de med sejren til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, og nu skal fire fynske studerende forsvare Danmarks ære til EM, der bliver afholdt onsdag.

De stiller op med deres produkt Hydrosafe og skal dyste mod de mest innovative idéer fra 17 andre lande. Og gruppen har store forventninger om, at deres produkt kan hive endnu en sejr hjem, fortæller Christoffer Damgaard, der er virksomhedens CEO.

- Vi sigter efter at vinde. Det er det, vi har arbejdet hårdt hen imod og brugt mange lange dage, uger og weekender på, siger han.

Selvom det er en stor begivenhed, og de har set meget frem til dagen, er de rolige.

- Vi er selvfølgelig spændte og og lidt nervøse, men vi føler os også stærke, fordi vi har det på rygraden, siger han.

Flere vil have fingre i produktet

Hydrosafe er en slags gummimanchet, som Christoffer Damgaard har udviklet sammen med to medstuderende på SIMAC, maskinmesteruddannelsen i Svendborg, og en enkelt fra SDU.

Der er kæmpestor efterspørgsel på produktet, fordi det er en kendt problematik Christoffer Damgaard, CEO, Hydrosafe

Den er lavet til at tætne rundt om hydrauliske sammenkoblinger og dermed forhindre skidt og snavs i at komme ind og ødelægge maskinerne. Og flere har allerede meldt ud, at de er interesserede i produktet, fortæller Christoffer Damgaard.

- Vi har lavet en masse markedsundersøgelser, og der er kæmpestor efterspørgsel på produktet, fordi det er en kendt problematik blandt landmænd, siger han.

Corona har givet udfordringer

Det var oprindeligt meningen, at de fire fynske studerende skulle have indfundet sig på en scene i Grækenlands hovedstad, Athen, onsdag. Men sådan blev det ikke på grund af corona-pandemien.

I stedet kommer deres pitch til at foregå online over Teams, fortæller Christoffer Damgaard.

- Det er selvfølgelig møghamerende ærgerligt, at vi ikke kommer til at opleve det og stå på en scene foran et rigtigt publikum. Men nu udnytter vi den anderledes situation og står i stedet hos en maskinforhandler, siger han.

Hver kandidat får to minutter til at fremlægge deres idé, og derefter er der afsat et kvarter til spørgsmål fra dommerne.

Flyvende organer og papkasser med hundelort

Fynboerne har op til mesterskabet været inde og kigge på de korte præsentationsvideoer, der allerede ligger af konkurrenternes produkter.

Der er for eksempel nogle, der flyver organer med droner, mens andre lavet et alternativ til den klassiske hundepose i form af en lille papkasse.

- Man har jo kun 30 sekunder til at præsentere sit produkt, men der er ikke umiddelbart nogen, vi frygter. Ikke at vi vil stå og være kæphøje, men vi føler, vi har en god chance, siger Christoffer Damgaard.

Sammen med sine mediværksættere Martin Bjerregaard Jensen, Mads Nicolai Rasmussen og Rasmus Hyldal håber han at komme hjem med en investering, så de kan sætte Hydrosafe i produktion.

Vinderne kåres ved en stor online finale 26. juni fra 14-16, og alle kan følge med live her. Op til kan detagernes præsentationsvideoer ses her.