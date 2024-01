Fynske veje plaget af ”giftigt” vejr – det kan ødelægge din bil

Den seneste tids regn og efterfølgende frost giver udfordringer for asfalten på veje, cykelstier og fortove.

- Vejret i øjeblikket er det rene gift for vejene, siger Jesper Stokholm, der er entrepriseleder for belægninger hos Vejdirektoratet. Han mener, at der kommer endnu en bølge af huller i vejene, når frosten forsvinder.

Flere steder på Fyn oplever man i øjeblikket især store udfordringer med netop huller i vejene. Og det går heller ikke ubemærket hen hos mekanikerne.

Hos Bilhuset Svendborg fortæller indehaver Niels Thue Sørensen, at de så sent som i går onsdag måtte fikse et nyt dæk til en bil, som var kørt i et af de omtalte huller. Men det er ikke ny snak. De havde også et par af samme slags opgave sidste år.

Udover at huller i vejene er generende, kan de også medføre alvorlige konsekvenser.

- Det kan have fatale følger. Man kan miste vejgrebet og i værste fald køre ud i en grøft, hvis man er meget uheldig. Desuden kan de også forårsage skade på styretøjet, siger Niels Thue Sørensen.

Travl tid for asfaltarbejderne

Poul-Ivan Ikkala er afdelingsleder i Center for Ejendomme og Teknisk Service i Svendborg Kommune, og han fortæller, at de er på sagen.

- Vi tilstræber hele tiden at lappe hullerne så hurtigt som muligt. Både fordi de ikke skal blive så store, at de bliver trafikfarlige og skaber ulykker. Når vi lapper dem hurtigt, lukker vi også for, at de bliver endnu større, siger han.

- Konsekvensen er, at hvis de får lov til at være der i længere tid, vil de brede sig og blive dybe. Derfor er vi hele tiden opmærksomme på at få dem lappet, når de opstår, siger Poul-Ivan Ikkala.

Han fastslår, at udviklingen af huller har været rigtig kraftig. Derfor har de hele tiden såkaldte 'lappehold' ude, som hurtigt kan tage sig af hullerne.



Huller i vejene er også lig med flere arbejdsopgaver for asfaltarbejderne. Munck Asfalt er et af de firmaer, der for tiden har ekstra mange reparationsopgaver. Torsdag er de Igen på pletten i Odense for at lappe hullerne.