"gammelmandsskade" rammer GOG-profil

Morten Olsen var ikke at finde på banen, da GOG tæskede KIF Kolding lørdag eftermiddag.

Det knirkede pludselig lidt for meget i den snart 39-årige krop.

- Jeg fik en gammelmandsskade, så jeg holdt mig ude, fortalte Olsen til TV 2 Sport efter kampen.

Skaden kommer i en periode, hvor GOG har kæmpet med spillet på banen, og med mange afgørende kampe i kalenderen er det ikke et godt tidspunkt, siger profilen.

- Det er et træls tidspunkt, for vi er jo startet rigtig godt i Champions League og har fire point og en hjemmekamp mod Veszprem, vi rigtig gerne vil vinde, for det kunne gøre livet i gruppen lidt lettere.