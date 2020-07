Genåbner for besøg: Glæde og bekymring på fynske plejehjem

Fra torsdag er det igen tilladt at besøge pårørende på landets plejehjem og sygehuse. Det betyder, at alle besøg både indendørs og udendørs igen er tilladt.

I Svendborg er det en glædens dag på kommunens plejehjem, der er klar til at genåbne. Her skal besøgende følge en række retningslinjer og blandt andet sørge for god hygiejne og holde god afstand.

- Besøgende bliver bedt om at spritte hænderne af, inden de kommer ind, og man skal ikke kysse og kramme hinanden, siger ældrechef i Svendborg Kommune Kirsten Vie Madsen til TV 2/Fyn.

Kommunen har udarbejdet specifikke retningslinjer, som er drøftet med lederne på de enkelte plejehjem, der skal sørge for, at beboere, besøgende og medarbejdere lever op til dem.

På de enkelte plejehjem opfordrer man de besøgende til at gøre deres besøg i de ældres lejligheder, så fællesarealerne ikke bliver fyldt op med for mange mennesker.

Bekymret for coronavirus på plejehjem

Selv om det er en glædens dag på de fynske plejehjem, er frygten for coronavirus fortsat til stede i samfundet.

- Jeg er bekymret for, at vi ikke kan holde coronaen for døren, siger Kirsten Vie Madsen.

Hun er bange for, at genåbningen af landets plejehjem kan betyde, at besøgende tager smitten med sig ind på plejehjemmene.

Glædens dag i Svendborg efter svært forår

Selv om hun har tiltro til, at de besøgende husker at spritte hænderne af og holde god afstand, når de besøger plejehjem, hvor de tænker på de ældre og deres pårørende, tvivler hun på, at de fortsat gør det samme, når de eksempler handler i supermarkedet. Og på den måde kan virussen spredes til plejehjemmene, hvor de sårbare ældre bor.

Når det er sagt, fortæller Kirsten Vie Madsen, at det er en dag, de har set frem til i Svendborg.

- Det har været et rigtig svært forår. Vi har oplevet pårørende, der er bange og utrygge ved ikke at kunne besøge de ældre, og også vores medarbejdere er bange for at blive smittet og tage det med på plejecentrene, siger ældrechefen.

Besøger du et plejehjem, skal du følge myndighedernes og plejecentrenes retningslinjer.

Retningslinjer på fynske plejehjem

TV 2/Fyn har talt med en række fynske kommuner, der som led i genåbningen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan man undgår smittespredning på plejehjemmene.

Fælles for de fynske kommuner er, at de anbefaler at holde to meters afstand og holde god håndhygiejne, og de besøgende skal undgå at berøre kontaktpunkter som dørhåndtag og lignende. Derudover lyder et godt råd, at man skal hoste i ærmet.

Af hensyn til de øvrige beboere bør besøg foregå i de enkelte lejligheder.

- Vi vil sørge for, at der er god tilgang til hånddesinfektion og overfladedesinfektion, så at alle har god mulighed for at minimere eventuel kontaktsmitte, oplyser Nordfyns Kommune eksempelvis.

- Man må ikke komme på besøg, hvis man har sygdomstegn: hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, halsbetændelse, hovedpine, muskelømhed, lyder det fra Assens Kommune, der eksempelvis ikke tillader besøg i fællesrummene.

Nogle kommuner, heriblandt Assens Kommune, tilbyder mundbind til de besøgende.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det bliver nødvendigt, indføre et midlertidigt forbud mod besøg på et plejehjem, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.