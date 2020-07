Genbo om eksplosion: - Årsagen er vigtig for trygheden

Hanne Larsen var en af flere, der torsdag lagde vejen forbi det hus i Svendborg, hvor en eksplosion og efterfølgende brand hærgede dagen forinden og kostede en mand livet.

- Jeg er dybt chokeret over at se huset. Der er jo ikke meget tilbage af det, siger hun.

Hanne Larsen bor selv på Fruerstuevej, der ligger parallelt med Græskæmnervej, hvor eksplosionen skete. Hun var derfor blandt dem, der blev evakueret i forbindelse med hændelsen.

- Gudskelov er der ikke sket mere. Når jeg ser på ødelæggelserne, så kan jeg forstille mig, det kunne have været endt med en meget større katastrofe.

Død mand endnu ikke endeligt identificeret

Udover manden, der mistede livet i forbindelse med den kraftige eksplosion eller den efterfølgende brand på Græskæmnervej 17, kom yderligere en 55-årig kvinde til skade.

Den tilskadekomne blev bragt til sygehuset, da redningsmandskabet ankom til branden, som blev anmeldt kort før klokken elleve om formiddagen.

Hanne Larsen er forbi for at se det hus, hvor der onsdag var en eksplosion og efterfølgende brand. Foto: Melissa Kjemtrup

Politiet kender endnu ikke identiteten på den dræbte men har en formodning om, hvem der er tale om.

- Hvem den dræbte er, kan vi ikke komme ud med på nuværende tidspunkt. Vi har ikke fået identificeret den pågældende, siger Jack Liedecke, politikommissær ved Fyns Politi.

Han tilføjer, at han forventer, at Retsmedicinsk Institut fredag middag vil melde noget ud omkring afdøde.

En årsag vil give tryghed

Kort før selve eksplosionen befandt Hanne Larsen sig lidt længere nede ad Græskæmnervej.

- Jeg gik en tur i området cirka en times tid før eksplosionen. Så tænker man jo bagefter, at det er mærkeligt, at man har været så tæt på, siger hun.

Torsdag fortæller Jack Liedecke, at teknikkerne tidligst om otte til 14 dage vil kunne fortælle noget om årsagen.

Mens politiet fortsætter arbejdet, tager Hanne Larsen den med ro.

- Det her er så ekstremt et tilfælde, at det ikke er noget, jeg vil gå og frygte, siger hun og tilføjer, at hun ser frem til at høre, hvad årsagen til eksplosionen er.

Årsagen er nemlig særlig vigtig.

- Årsagen har noget med trygheden at gøre, siger hun.