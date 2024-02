Den nyudklækkede deltager i Dansk Melodi Grand Prix, Stella fra Assens, har i dag besøgt sin sin gamle højskole Oure.

Her har hun i dag, sammen med sin gamle underviser Steffen Westmark, der har hjulpet hende i hendes karriere, optrådt for de nuværende elever på højskolen.

Oure Højskole har været en stor hjælp på hendes vej i musikken, og sangen, hun skal optræde med til Melodi Grand Prix, handler netop om at bevæge sig fra sine trygge rammer i Assens for at forfølge en drøm og at skulle stå på egne ben med musikken i voksenlivet.

Hør hvad Stella siger om sin optræden i videoen ovenfor.