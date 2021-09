Gidsel bliver topscorer for GOG i sæsonpremiere

Aalborg Håndbold har vundet DM-guld de seneste tre sæsoner.



Den stime håber konkurrenterne i den danske håndboldliga at bryde i år, og både GOG og Bjerringbro-Silkeborg må anses som gode bud på titeludfordrere.

Kun GOG kom ud af første spillerunde med en sejr, og det kunne holdet i høj grad takke Mathias Gidsel for.

Gidsel tegnede sig for otte scoringer på ni forsøg og blev topscorer for GOG, der vandt 39-30 over Ribe-Esbjerg, mens Bjerringbro-Silkeborg skuffede tog hjem fra mødet med Fredericia Håndboldklub med et nederlag på 26-28.