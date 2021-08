Gidsel om fejlaflevering: - Jeg tog et ansvar og fejlede

Gidsel: - Jeg tror ikke, at de andre er efter mig

Landsholdsspilleren er dog på ingen måde knust over, at det var ham, der endte med at lave den afgørende fejl.

- Jeg er mere stolt over, at jeg tog ansvaret.

- Jeg gjorde noget, og jeg kunne også bare have spillet bolden videre til Mikkel Hansen og sagt: "Værsgo - så må du klare den".

- Jeg er stolt over den mentale præstation, jeg har leveret. Det er noget, jeg har arbejdet med. At spille uimponeret. Nogen skulle lave fejlen, og det blev så mig. Jeg tror ikke, at de andre på holdet er efter mig, siger han.

Det giver Mikkel Hansen den unge GOG-spiller ret i. Bagefter var han henne for at lægge armen om Gidsel.

Det har ofte været Hansen, der har taget ansvaret for landsholdet, når det brænder på, og landsholdets største stjerne ærgrer sig personligt over et misset straffekast i anden halvleg.

- Det er aldrig nemt at være ham, der træffer beslutningen til sidst.

- Gidsel har spillet en fantastisk turnering til OL og VM i januar. Han har taget os alle med storm, og det er en del af sport på højeste niveau, at man indimellem træffer forkerte beslutninger, siger Mikkel Hansen.