Giftdrab får ingen konsekvens: - Man kan være bekymret for, hvornår sker det sker igen

Fire havørne blev sidste år forgiftet på Tåsinge. Men ingen kommer til at bøde for det, efter Fyns Politi har henlagt sagen.

Og det betyder, at sagen heller ikke kommer til at have en afskrækkende effekt på andre, mener formanden for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Fyn, Henrik Kalckar Hansen.

- Det er trist, frygteligt trist. Man kan være bekymret for, hvornår sker det sker igen, når det ikke har nogle omkostning, siger han.