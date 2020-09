Gik på gaden med bamser: Bevægelse vil råbe politikere op

Tusindvis af bamser blev fredag taget med på gaden som en del af en demonstration arrangeret af bevægelsen "Hvor er der en voksen?".

I Svendborg foregik det foran rådhuset, hvor i alt 410 bamser på rad og række var med til at sende budskabet om bedre nomeringer i vuggestuer og børnehaver.

I 2019 indgik regeringen en aftale om finansloven med støttepartierne og Alternativet, som skal sikre lovbundne minimumsnormeringer fra 2025, men det er ikke hurtigt nok, mener tovholderen for bevægelsen i Svendborg, Ida Buskbjerg.

- Det er for lange udsigter. Vi har brug for hjælp nu til børnene nu, siger hun.

- Under coronakrisen er der rigtig mange forældre, der har mærket, hvad der sker med ens børn, når der kommer ekstra ressourcer til. Der har været væsentlig mindre sygdom, og børnene har generelt trives meget mere. Det giver selvfølgelig lidt ekstra blus til bevægelsen.

Mange år med nedskæringer skal indhentes

Håbet er at få en minimumsnormering, der hedder en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven.

Det er en dråbe i havet at sende en lille pulje penge Ida Buskbjerg, tovholder for bevægelsen "Hvor er der en voksen?" i Svendborg

Og det skal også gælde på dage, hvor der er kursus eller sygdom, understreger Ida Buskbjerg. Hun påpeger dog også, at der er kommuner, der er væsentligt hårdere ramt end Svendborg Kommune.

- Men vi vil gerne bakke op om det på et nationalt plan. Vi ønsker at lægge pres på kommunalt, men i særlig grad Christiansborg, så der kan komme flere penge ud i kommunerne, der kan gøre en stor forskel for børnene, siger hun.

Efter finanslovsforhandlingerne blev der sendt flere penge til området, men det er ikke nok, lyder det.

- Det er en dråbe i havet at sende en lille pulje penge. Vi ved, det er en proces, og det har vi respekt for, men vi stopper ikke, fordi der er kommet lidt penge til området. Vi skal arbejde videre efter en lang årrække med nedskæringer, siger tovholderen i Svendborg.

Coronavenlige "børn"

Demonstrationen, der løb af stablen lørdag formiddag, foregik over hele landet - alle steder med bamser. At det er bamser og ikke børn, der skal forsøge at råbe politikerne på Christiansborg op, skyldes risikoen for smitte med coronavirus.

Lørdagens demonstration er blot en blandt flere, og det stopper ikke nødvendigvis her.

- Det handler om vores børn - vores fremtid. Det er rigtig dyrt at spare på små børn, så vi håber, at der bliver lyttet, og hvis der ikke gør, kæmper vi videre, siger Ida Buskbjerg.