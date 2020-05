Glæde på Skarø: Trængte virksomheder på de fynske småøer får håndsrækning

Når færgen lægger til land ved Skarø, betyder det som regel kunder i butikken hos Skarø is. Men i år er tingene langt fra normalen.

- Jamen, der har næsten ingen været, siger Martin Jørgensen, der er medejer af Skarø is.

Men der er hjælp på vej. Nu giver regeringen Skarø is og andre virksomheder på små øer en håndsrækning. De tilbyder ét års afdragsfrihed på de såkaldte ø-støttelån.

- Det er jo dejligt, at der er opmærksomhed på, at der er nogle mindre samfund ude på øerne, som er i en lidt anden situation, siger Martin Jørgensen til TV 2/Fyn.

Ø-støttelån er ti-årige rentefrie lån til virksomheder eller enkeltpersoner på Danmarks 27 øer, som har igangsat projekter under landdistriktspuljen. Lånene er oprindeligt afdragsfrie de første tre år, og nu får de yderligere et års afdragsfrihed.

Ingen omsætning

Corona-krisen og de udeblivende turister har ramt Skarø is hårdt.

- Vi har ikke haft nogen omsætning de sidste to måneder. Så vi begynder så småt at blive lidt likviditetspressede og kassekreditten er ved at være overtrukket, det den kan, lyder det fra Martin Jørgensen.

Skarø is har specialiseret sig i flyselskaber, restauranter, caféer og turistattraktioner

- De har alle sammen haft lukket. Det er en omsætningsnedgang i omegnen af en million, siger Skarø is' medejer.

Kølerummet på Skarøs isfabrik er fyldt med is, der skulle have været leveret til Singapore Airlines lige inden corona-krisen.

Chance for at overleve

Ifølge Sammenslutningen af Danske Småøer betyder håndsrækningen fra regeringen, at virksomhederne på de små øer har en chance for at overleve. Den ekstra chance har betydning for hele økonomien på en ø.

- Hvis vi ikke havde nogen virksomheder, det kan være is fra Skarø, campingpladsen eller andre madsteder, så vil øen ikke være så attraktiv at besøge, siger Preben Sørensen, der er bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Selvom Skarø is stadig skal afdrage på lånet fra næste år, så gør det en stor forskel.

- Bare det ikke at skulle ind og spørge banken om et bevilget overtræk, det er en lettelse i sig selv. Et bevilget overtræk er også hammerdyrt, forklarer Martin Jørgensen.

Med de udskudte afdrag er der kun tilbage at vente på, at gæsterne kommer tilbage henover sommeren.

- Jeg håber på, der er en hel masse, som vil støtte op og købe lokale produkter. Så får de også lejlighed til at smage én af verdens bedste is, siger Martin Jørgensen.