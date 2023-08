- Godt for mig at prøve noget andet, siger Simon Pytlick

22-årige Simon Pytlick er i de seneste år braget ind blandt de helt store stjerner på den internationale håndboldscene.

Efter et par yderst succesfulde sæsoner i GOG og et kæmpe gennembrud på landsholdet, skiftede han denne sommer GOG og Sydfyn ud med den tyske storklub SG Flensburg-Handewitt.

Onsdag aften var thurineren for en stund tilbage i vante omgivelser i Gudme, da hans nye klub mødte hans gamle i en træningskamp forud for den kommende sæson.

- Opstarten har været lidt anderledes. Der er selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke har prøvet før. Men det har været sjovt at prøve noget nyt, og måske har det også været rigtig godt for mig at komme et andet sted hen, hvor jeg skal prøve nogle nye tiltag.

- Så alt i alt synes jeg, det har været fantastisk. Folk er søde dernede, og byen er enormt fed - bedre end jeg lige havde regnet med. Så det er jeg også glad for.

Hjemve - på et tidspunkt

Selv om stjernespilleren stadig kalder Sydfyn for "hjem", forsikrer dog også om, at han ikke får hjemve, når han er tilbage i hallen, hvor han spillede i 12 år.

Ikke endnu i hvert fald.

- Nej, nej. Det gør jeg ikke. Nu er der jo også kun to timer hjem, så jeg kan godt komme hjem engang imellem, hvis det er det, jeg har lyst til. Og min familie kan komme ned til mig.

- Så hjemveen er der ikke helt endnu. Men mon ikke den kommer på et eller andet tidspunkt, siger Simon Pytlick.

Den 22-årige håndboldstjerne spiller i Flensburg Handewitt under den tidligere GOG-træner Nikolej Krickau og har hele fem tidligere GOG-spillere som holdkammerater.

En af dem er Lasse Møller, der også var tilbage i Gudme-hallerne onsdag aften.

GOG vandt træningskampen med 31-29.