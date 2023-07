Godt nyt om nøglespiller i GOG

Den 28-årige forsvarsgeneral i GOG, Frederik Clausen, har netop skrevet under på endnu en kontrakt hos de danske mestre.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse lørdag morgen.

Frederik Clausen har spillet i GOG siden 2010 og har været med på rejsen frem mod de store titler de seneste sæsoner. Nu bliver han i klubben til sommeren 2024.

- GOG er min klub. Jeg har været her i mange år og været med på hele rejsen. Og nu er vi begyndt at vinde de store titler og spiller Champions League. Det er et perfekt match for mig, fortæller Frederik Clausen.

Og for klubben var det også naturligt at finde endnu en kontrakt frem med Frederik Clausens navn på.

- Frederik Clausen har været med i klubben og er den spiller, der har været længst tid i klubben af de spillere, vi har i truppen lige nu. Så det var helt naturligt for os med en forlængelse af samarbejdet med yderligere et år, lyder det GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Mens Simon Pytlick, Christoffer Dreyer og Emil La Cour, forlader GOG til fordel for andre eventyr, så er det vigtigt for direktøren at bevare noget GOG-DNA i truppen, så kulturen fortsat vil være et bærende element på holdet, lyder det i pressemeddelelsen.

- Rent spillemæssigt betyder det, at vi har vores forsvarsgeneral på plads. Vi sikrer os, at vi står godt defensivt den kommende sæson. Men samtidig sikrer vi også, at der er nogle på holdet, der kan være med til at bære GOG-kulturen videre, fortæller Kasper Jørgensen.

Og selvom den seneste sæson næsten ikke kunne være bedre med et dansk mesterskab, en pokaltitel og en kvartfinale i Champions League, så er Frederik Clausen klar på endnu en sæson med store målsætninger for GOG.

- Jeg glæder mig bare til næste sæson. Det er lidt en ny begyndelse med et nyt hold, men samtidig har vi også mange tilbage fra stammen på holdet, så det skal nok blive godt,” forsikrer forsvarsspilleren.

Frederik Clausen er født og opvokset på Sydfyn. Han har vundet to pokaltitler og to danske mesterskaber med GOG. Derudover har han spiller 10 kampe for det danske A-landshold.