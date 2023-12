GOG afslører ny træner i turbulent tid

- GOG er en idrætsinstitution i Danmark, og jeg kunne mærke med det samme, at jeg havde lyst til opgaven med at stå i spidsen for holdet, da jeg fik henvendelsen. Jeg synes, at GOG er den fedeste håndboldklub, siger Kasper Christensen, der tidligere har været træner i herreligaen.

GOG har været igennem nogle turbulente måneder med dårlige resultater og trænerfyring, og i sidste uge blev stjernespilleren Morten Olsen fyret.



Ansættelsen betyder, at nuværende træner Thomas Brandt Nyegaard til sommer vender tilbage til sit civile job.