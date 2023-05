GOG bekræfter: Succestræner forlader klubben

GOG's succestræner Nicolej Krickau er blevet købt fri af sin kontrakt af en udenlandsk klub.

Det skriver GOG på sin egen hjemmeside tirsdag eftermiddag.

Dermed bekræfter klubben nu de forlydenderne som TV 2 Sport allerede mandag kunne fortælle.

- Det er utroligt vemodigt, fordi jeg siger farvel til en fantastisk klub i GOG, så der er mange følelser i det, siger Krickau selv til TV 2 Sport tirsdag. Han er dog ikke den eneste, der finder skiftet vemodigt.



- Vi har haft en åben og ærlig dialog med Nicolej, og vi har i fællesskab lavet mange tiltag for at sikre gensidig tilfredshed, og begge parter kunne have fortsat samarbejdet til fælles glæde i lang tid. Men nu kom der så et tilbud, som var for godt til at afslå for Nicolej, og da vi samtidig er blevet behørigt kompenseret økonomisk, respekterer vi selvfølgelig også hans karrieredrømme, siger direktør i GOG Kasper Jørgensen, som er i fuld gang med at finde en afløser.



Skiftet kommer selvom træneren for bare en måned siden forlængede sin aftale med GOG til sommeren 2025. Han har dog haft en klausul i sin kontrakt, som har gjort, at han er blevet købt fri.