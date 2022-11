GOG besejrer Magdeburg i sidste sekund

Det blev til et stort resultat for GOG i Champions League torsdag aften, da fynboerne besejrede Magdeburg med 33-32.



Der skulle et mål i allersidste sekund til af GOG-profilen Emil Madsen, før sejren kom i hus.

Magdeburg, som var i store problemer i løbet af kampen, havde med fire sekunder tilbage udlignet til 32-32 ved Kay Smits.

De fire sekunder var akkurat nok til, at Simon Pytlick kunne sende Emil Madsen op til den sidste og forløsende scoring.

Med sejren er GOG oppe på siden af Magdeburg i gruppe A. Begge hold har syv point efter seks kampe på tredje- og fjerdepladsen.

Generelt var der tale om en yderst seværdig håndboldkamp, hvor spændingen var intakt fra start til slut.

GOG kom bedst fra start og foran 5-2 ved Emil Madsen, som generelt spillede en god kamp.

Magdeburg åd sig dog langsomt ind i kampen og havde vendt det på hovedet inden pausefløjt, hvor det stod 16-13 til tyskerne.

I anden halvleg fik GOG med tre scoringer i træk kontakt med Magdeburg. Velspillende Morten Olsen udlignede til 16-16.

Magdeburg kom foran 17-16, men det var også sidste gang i kampen, at tyskerne var i front.

Anført af playmakeren Morten Olsen, bagspilleren Emil Madsen og fløjen Oskar Vind blev GOG ved med at udfordre Magdeburg.

Stregspilleren Magnus Saugstrup spillede en skidt kamp i offensiven for Magdeburg med fire afbrændere på fire forsøg.

Michael Damgaard var heller ikke en af de dominerende spillere for det tyske storhold.

Det var derimod Gísli Thorgeir Kristjánsson, som i perioder var en enmandshær for Magdeburg. Islændingen scorede nærmest efter behag og nåede op på ni mål.

Også Kay Smits voldte store problemer for GOG. Han lavede ti mål for udeholdet og blev kampens topscorer. Emil Madsen lavede otte mål for fynboerne.

Den danske keeper Mike Jensen var også i korte glimt på banen for Magdeburg, der råder over tre danskere.