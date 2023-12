GOG-direktør erkender: Det ser kaotisk ud

Han tilføjer, at han selv har været direktør i GOG i 14 år, og at det langt hen ad vejen har været opgangstider. Derfor er det også nyt for klubben, at den skal forholde sig til den form for uro, som den er ramt af nu.



- Det er en ny hverdag for os, at vi kigger ind i, hvor vi skal håndtere sådan nogle situationer, siger han.



Direktøren erkender at forløbet viser, at klubben har nogle udfordringer.

- Lige nu har vi en følelse af, at vi selvfølgelig skal arbejde hårdt for tingene. Det skal vi altid, men når vi taber til Sønderjyske og har to medarbejdere, som stopper undervejs i sæsonen, så er der noget, som ikke fungerer, siger han.

Han peger dog på, at klubben også har opnået sportslige resultater i denne her sæson.

- Jeg er med på, at vi plejer at ligge helt i top - det gør vi ikke i den danske liga lige nu, men det tror vi stadig på, at vi kan nå, siger han.

Kasper Jørgensen peger på, at GOG står med en ny gruppe, som det ikke er lykkes at få til at spille godt nok sammen. Det tager han sin del af ansvaret for.

- Vi har som hold lige nu fået en skade, som vi skal have helbredt og genopbygget. Det er noget, der tager tid. Om vi når det i denne her sæson, det ved vi først i maj måned, men der er ingen tvivl om, at vi skal lige starte tingene igen, siger han.