GOG-direktør jubler over ny triumf - men kan klubben holde på de unge stjerner?

I Gudme har de svært ved at få armene ned efter endnu en triumf.

Danmarksmestrene fra GOG kan efter søndagens finalesejr over Skjern også kalde sig pokalmestre.

- Det er fedt. I GOG spiller vi for at vinde titler, og sådan en fik vi endnu en af. Nu har vi både det danske mesterskab og pokaltitlen. Det betyder meget for GOG, siger Kasper Jørgensen, som er direktør i GOG.

Kan klubben holde på de unge stjerner?

GOG har en stjernespækket trop, som havde en stor andel i det danske herrelandsholds VM-triumf i januar.

Spørgsmålet er, om klubben kan holde på stjernespillere som 22-årige Simon Pytlick og 23-årige Lukas Jørgensen, der blev kåret som årets pokalfighter i weekendens finalestævne.

- Lige nu har vi dem på kontrakt til 2025, men jeg ved godt, der er meget snak om, at de skal videre, og det skal de selvfølgelig også, erkender Kasper Jørgensen, der dog gerne vil beholde dem lidt endnu.

Tilbud fra europæiske storklubber

Sportsligt mener GOG-direktøren ikke, at spillerne får bedre muligheder end i GOG, som åbenlyst spiller med om pokaltitler, DM-titler og i Champions League.

- Rent økonomisk får de nogle bedre tilbud rundt omkring i Europa, og det kigger spillerne og klubben på, siger Kasper Jørgensen, der bestemt ikke vil afvise at lade spillerne komme ud af deres kontrakt, hvis det rigtige tilbud lander.

- På et tidspunkt bliver beløbet så højt, at vi takker ja til det, men vi har spillerne med på råd. Hvis de gerne vil videre, skal vi lytte til det, fastslår han.

Selv om en eller flere spillere skulle forlade GOG, forsikrer direktøren, at klubben har nemt ved at rekruttere nye spillere, så de forsvarende danske mestre og pokalmestre fortsat kan vinde titler i fremtiden.

Jagter nyt DM-guld

Til sommer skal de regerende danmarksmestre og nu også pokalmestre forsvare DM-titlen, som bliver næste mål for den traditionsrige sydfynske klub, som vandt sin første DM-titel i 15 år sidste sommer.

- Vi går benhårdt efter at vinde det danske mesterskab. Vi viser hen over weekenden, at vi er det bedste hold, siger Kasper Jørgensen.

- Vi har en fantastisk sprudlende trup, en dygtig træner og nogle spillere, der gerne vil det sammen med hinanden. Der er også nogle omgivelser, som bakker op, så vi bliver en enhed både på og uden for banen, forklarer han.

I herrehåndboldligaen er GOG dog kun på andenpladsen i jagten på nyt DM-guld - to point efter topholdet Aalborg, som ikke var med blandt de fire bedste hold i weekendens pokalturnering.

GOG er fortsat med i Champions League, hvor de nybagte pokalmestre torsdag aften møder Dinamo Bucuresti i Rumænien.

I sommer vandt GOG sin første DM-titel i 15 år. I den forbindelse kiggede TV 2 Fyn på den vilde forvandling i den traditionsrige sydfynske håndboldklub, der gik fra at være Danmarks mest vindende til en konkurs.