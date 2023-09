GOG-direktør traf beslutning om fyring før CL-kamp

Da GOG-direktør Kasper Jørgensen så klubben vinde over slovenske Celje i onsdagens Champions League-kamp, vidste han godt, at han dagen efter skulle fortælle Ian Marko Fog, at han var fyret.

- Det var en beslutning, vi traf i går og ville eksekvere på det i dag, så det vidste jeg godt, da jeg så kampen i Odense, forklarer han til TV 2 Fyn.



Han slår samtidig fast, at fyringen ikke sker på grund af svigtende resultater, hvilket sejren i Champions League og sejren i Super Cuppen ifølge direktøren vidner om. Det er ene og alene på grund af uenighed om de sportslige forventninger til fremtiden.

- Vi troede, det var et godt match, da vi ansatte Ian Marko Fog, men vi er et andet sted, end der hvor vi ønskede at være, og vi kan se, at der er bedre muligheder i den konstellation, vi nu har lavet, og derfor går vi med den, siger Kasper Jørgensen.

Han tager samtidig sin del af ansvaret for fyringen på sig:

- Det er mit fulde ansvar at ansætte ham og også min beslutning at afskedige ham. Så nej, jeg har ikke gjort mit arbejde godt nok. Det kan man læne sig tilbage og ikke gøre noget ved, men nu tager vi konsekvensen og vælger en ny løsning.

Ian Marko Fog fortæller selv, at han gerne havde set, at GOG havde givet ham lidt mere end fem kampe til at bevise sit værd. Det kan Kasper Jørgensen godt forstå, siger han.

- Det har jeg fuld forståelse for. Vi ville gerne have mere retning på det, vi gør, og mere kan jeg ikke komme ind på det.