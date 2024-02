GOG får hjemmebane i Kolding - direktør frustreret

GOG plejer at have hjemmebane i enten Gudme eller Odense, men onsdag er klubben nødt til at spille et helt tredje sted, når stormagten FC Barcelona kommer til Danmark.

Hallen i Gudme er nemlig for lille til Champions League, og hallen i Odense, hvor fynboerne normalt spiller europæiske kampe, er optaget af et hestearrangement.

Derfor spiller GOG onsdag i Kolding, men det er ikke med direktør Kasper Jørgensens gode vilje.

- Jeg er meget frustreret over, at vi ikke kan spille sådan en kamp på Fyn. Det er vores største hjemmekamp i gruppespillet, siger han til Fyens Stiftstidende.

- Frustrationen går på, at vi ikke er tæt på vore normale fans, sæsonkortholdere og sponsorer, der alle må tage uden for Fyn - til Kolding - for at opleve GOG-produktet, siger Kasper Jørgensen.

Direktøren glæder sig over, at KIF Kolding har været med til at få arrangementet til at lykkes, og så glæder han sig i øvrigt over, at der er sat gang i opførelsen af en ny arena i Svendborg.

Når den står færdig om et års tid, får GOG en permanent ny hjemmebane med plads til 3500 tilskuere.