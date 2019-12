GOG får rumænske klø i betydningsløs CL-kamp

Håndboldherrerne fra GOG havde kun æren at spille for, da de søndag rundede gruppespillet i Champions League af med et nederlag til rumænske Dinamo Bucuresti.

Gæsterne vandt opgøret i Odense med 32-31 efter en rumænsk pauseføring på 18-16.

Reelt set var der intet at spille om i søndagens opgør, da Bucuresti på forhånd havde vundet gruppe D og sikret sig adgang til 1/8-finalerne.

De fynske værter udspillede deres chance for avancement, da de for en uge siden tabte på udebane til polske Wisla Plock, som gør Bucuresti følgeskab i næste fase af turneringen.

Efter en indledning, hvor GOG-spillerne fulgte fint med, så fik de rumænske gæster hurtigt slået et lille forspring, der vekslede mellem et og to mål frem mod pausen.

Det lykkedes ikke GOG-træner Nicolej Krickau at få justeret det store, da holdene kom ud til anden halvleg. I stedet trak Bucuresti yderligere fra og udbyggede føringen til 25-21.

Gæsterne, der for godt to måneder siden slog GOG med syv mål i Bukarest, blev dog kort efter presset en smule i den betydningsløse kamp.

Værterne fra GOG fik reduceret til 26-27, og lidt senere fik Oscar Bergendahl udlignet til 31-31 med et velplaceret skud, men Bucuresti fik scoret en gang yderligere og tog sejren.

GOG slutter på tredjepladsen i Champions League-gruppe D med Bucuresti og Wisla Plock foran sig.

/ritzau/