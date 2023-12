GOG flytter Barcelona-kamp væk fra Fyn

Det har ganske enkelt ikke været muligt at finde en passende hal på Fyn, som var ledig.

Sådan forklarer GOG-direktør Kasper Jørgensen lørdagens udmelding om, at det sydfynske mandskab skal spille deres Champions League-kamp mod mægtige FC Barcelona 14. februar til den anden side af Lillebælt og til hallen i Kolding.

”Det er vigtigt for os at have nogle rammer til kampen, så vi kan sikre, at vores fans får en fantastisk håndboldoplevelse. Og jeg er sikker på, at vi kan skabe en fantastisk og gul stemning – også i Kolding, så vi kan byde Barcelona op til dans på banen,” lyder det fra GOG-direktøren.



Sydbank Arena i Kolding kan huse små 5000 tilskuere, og billetsalget til kampen starter mandag.