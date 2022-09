GOG fortsætter god start på titelforsvar med målrig sejr

Tirsdag aften vandt fynboerne for anden gang af to mulige i sæsonen. Det gik ud over Mors-Thy, som i egen hal blev besejret med de målrige cifre 39-37 og fortsat er uden sejr i HTH Ligaen.



Værterne kom ellers tæt på point mod slutningen med flere reduceringer, men GOG viste rutinen og afværgede tilnærmelserne.

En stribe profiler med Mathias Gidsel i spidsen har forladt GOG i sommerpausen, men klubben råder stadig over velkendte navne som Morten Olsen, Simon Pytlick og Anders Zachariassen.

De var alle i deres skarpe hjørne mod Mors-Thy, som trods et par tidlige føringer havnede i et dybt hul i første halvleg.

Morten Olsen sendte gæsterne foran 16-11, og GOG fortsatte med at hamre mål ind på stribe til pauseføringen 21-16.

GOG strammede grebet

Mors-Thy fik marginalt bedre styr på GOG-angrebet i anden halvleg, men forspringet var langt hen ad vejen uden for rækkevidde.

Med et kvarter igen kom spændingen dog pludselig tilbage. Mors-Thy scorede på alt, og med ti minutter igen kunne Magnus Norlyk reducere til 32-34.

Men så strammede GOG igen grebet, og fire fynske mål på stribe afgjorde kampen.

Den anden kamp tirsdag stod mellem Bjerringbro-Silkeborg og oprykkerne fra HC Midtjylland.

Sidstnævnte bed fint fra sig og var kun bagud med et enkelt mål ved pausen, før værterne stak af.

Bjerringbro-Silkeborg vandt anden halvleg med syv mål og snuppede de to point med en sejr på 32-24. BSH tabte til netop GOG i sæsonpremieren.